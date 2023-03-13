Неумывакин: банки США не выдержали наплыва американцев, желающих снять все деньги

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Одномоментный набег американских вкладчиков, желающих снять свои средства, вызвал проблемы в финансовой системе США. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, комментируя в интервью Pravda.Ru закрытие Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB).

По словам эксперта, обе организации специализировались на криптовалюте. Он отметил, что основными активами в этих банках были вложения в ценные бумаги, а кредитов там не выдавали.

"Стоимость ценных бумаг, связанных с криптовалютой, снизилась. Чтобы осуществить выдачу средств со вкладов, банки стали продавать бумаги с убытком. Когда данная информация просочилась, это привело к резкому увеличению числа желающих снять средства. А дальше классика — разрыв ликвидности, банкам нечем платить, поэтому вмешался регулятор в лице Федеральной резервной системы (ФРС)", — сказал Неумывакин.

Специалист добавил, что Минфин США пообещал поддержать банковскую систему страны ликвидностью в случае налёта вкладчиков.

Как пояснил собеседник издания, в Штатах есть ещё несколько банков, связанных с рынками криптовалют. Однако эксперт убеждён: если в этих учреждениях возникнут аналогичные проблемы, они не окажут существенного влияния на экономику США.

Ранее стало известно, что американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным конкурентом SVB. В понедельник, 13 марта, президент США Джо Байден должен обратиться к жителям страны с заявлением о дальнейшей работе банков и способах их защиты.