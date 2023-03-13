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Захарова: США создадут новые проблемы в мире, пытаясь спасти свою экономику от краха

1:08
Мир

Американские власти создадут новые проблемы в мире, пытаясь спасти свою экономику от краха. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова: США создадут новые проблемы в мире, пытаясь спасти свою экономику от краха

В своих соцсетях она напомнила, что 13 марта лидер США Джо Байден должен обратиться к гражданам страны с заявлением о дальнейшей работе американских банков и их защите. По её словам, даже ребёнок способен понять, как Вашингтон собирается спасти свою финансовую систему. Дипломат считает, что американцы обратятся к "бумаге и краске".

"Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире", — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что в США из-за роста ключевой ставки обанкротился крупнейший банк Silicon Valley Bank (SVB). В общей сложности американские кредитные организации потеряли более 620 миллиардов долларов в прошлом году. Руководители банков требуют принять меры поддержки экономики США.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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