Рогов: в Запорожской области нужно создать свободную экономическую зону по примеру Крыма

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Запорожской области необходимо создать свободную торгово-экономическую зону по примеру Крыма, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его мнению, это позволит привлечь в регион инвесторов и увеличить деловую активность.

"Создание свободной экономической зоны в Запорожской области, по примеру крымского опыта, позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе. СЭЗ даст широту действий бизнесу", — пояснил председатель движения РИА Новости.

По мнению Рогова, СЭЗ позволит перезагрузить экономику региона и выведет Запорожье на новый уровень деловой активности.

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