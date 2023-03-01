Экс-замминистра обороны Чехии: западные санкции оказались бесполезны — "Только дым коромыслом"

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден, лоббируя антироссийские санкции, подтолкнул Москву в "объятия" Пекина, заявил чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны. Помимо этого, рестрикции оказались бесполезны.

Как подчеркнул Новотны, с Россией также продолжают сотрудничать страны, а экономика государства так и не рухнула.

"Индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом, — заявил экс-министр обороны Radio Universum. — Он (Байден. — Прим. ред.) гонит её буквально в объятия Китая, потому что Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай".

По словам дипломата, США открыто заявляют о своих интересах, называя врагом номер один Китай. Тогда как ЕС предлагают разобраться в отношениях с Россией "самостоятельно". При этом Вашингтон не забывает диктовать свои правила.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.