Президент США Джо Байден, лоббируя антироссийские санкции, подтолкнул Москву в "объятия" Пекина, заявил чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны. Помимо этого, рестрикции оказались бесполезны.
Как подчеркнул Новотны, с Россией также продолжают сотрудничать страны, а экономика государства так и не рухнула.
"Индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом, — заявил экс-министр обороны Radio Universum. — Он (Байден. — Прим. ред.) гонит её буквально в объятия Китая, потому что Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай".
По словам дипломата, США открыто заявляют о своих интересах, называя врагом номер один Китай. Тогда как ЕС предлагают разобраться в отношениях с Россией "самостоятельно". При этом Вашингтон не забывает диктовать свои правила.
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