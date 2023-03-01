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Экс-замминистра обороны Чехии: западные санкции оказались бесполезны — "Только дым коромыслом"

1:04
Экономика

Президент США Джо Байден, лоббируя антироссийские санкции, подтолкнул Москву в "объятия" Пекина, заявил чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны. Помимо этого, рестрикции оказались бесполезны.

Экс-замминистра обороны Чехии: западные санкции оказались бесполезны — "Только дым коромыслом"

Как подчеркнул Новотны, с Россией также продолжают сотрудничать страны, а экономика государства так и не рухнула.

"Индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом, — заявил экс-министр обороны Radio Universum. — Он (Байден. — Прим. ред.) гонит её буквально в объятия Китая, потому что Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай".

По словам дипломата, США открыто заявляют о своих интересах, называя врагом номер один Китай. Тогда как ЕС предлагают разобраться в отношениях с Россией "самостоятельно". При этом Вашингтон не забывает диктовать свои правила.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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