Прибыль организаций Удмуртии в 2022 году резко снизилась

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Удмуртстата, доходы предпринимателей региона за прошлый год значительно сократились, а каждая четвёртая компания является убыточной.

Как пишет udm-info.ru, из-за санкций Запада в 2022 году прибыль организаций Удмуртии уменьшилась на 13%, а доля убыточных компаний составила 25% (в 2021 году их было 19%).

По сравнению с 2021 годом в 2,4 раза выросла сумма убытка организаций Удмуртии, и снизилась их рентабельность.

Лучше всего дела обстоят у организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, и у обрабатывающих предприятий, отметили в ведомстве.

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