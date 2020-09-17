В Удмуртии оценили тест на выявление способностей к бизнесу

Специалисты корпорации развития Удмуртии разработали тест, используя который обычные школьники могут проверить свой потенциал ведения бизнеса.

"Корпорация развития Удмуртии подготовила отличный тест на выявление предпринимательских способностей! Признаюсь — прошел! Кстати, тестирование доступно и для школьников, и для взрослых. Надеюсь, результаты помогут кому-то принять решение о начале собственного дела, а действующим предпринимателям — удостовериться в правильности выбранного пути", — пишет глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице "ВКонтакте".

По словам главы Удмуртии, задачи теста не отнимут много времени.