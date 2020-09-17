Специалисты корпорации развития Удмуртии разработали тест, используя который обычные школьники могут проверить свой потенциал ведения бизнеса.
"Корпорация развития Удмуртии подготовила отличный тест на выявление предпринимательских способностей! Признаюсь — прошел! Кстати, тестирование доступно и для школьников, и для взрослых. Надеюсь, результаты помогут кому-то принять решение о начале собственного дела, а действующим предпринимателям — удостовериться в правильности выбранного пути", — пишет глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице "ВКонтакте".
По словам главы Удмуртии, задачи теста не отнимут много времени.
"Для взрослых — несколько вопросов, которые позволяют сделать вывод о личностных качествах и интеллектуальных способностях. Школьники в целом потратят не более 45 минут на 130 вопросов и утверждений. Задача ребят — выбрать уровень согласия или несогласия с ними. После прохождения каждый получит отчет, который позволит оценить предпринимательский потенциал. По окончании участникам выдают именные электронные сертификаты. Удачи", — сообщил Бречалов.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.