CNN: Россия может применить против Запада новое "оружие" — и весьма мощное

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в ответ на ограничительные меры Запада может применить новое "оружие", сообщает американский телеканал CNN. Но речь вовсе не о военной технике.

Телеканал встревожен по поводу того, что западные страны в ближайшее время могут столкнуться с проблемой доступа к некоторым металлам, а кроме того, резким ростом их стоимости. А всё потому, что Россия в ответ на санкции США и Европы может превратить в "оружие" экспорт важных металлов, например, алюминия и палладия.

"Любые ограничения на экспорт могут иметь серьёзные последствия для рынков в краткосрочной перспективе", — гласят выводы экспертов Citigroup, которые приводит американский телеканал (перевод "ПолитРоссия").

На данный момент порядка 15 процентов европейского импорта алюминия приходится на Россию. Поставки этого металла чрезвычайно важны для европейской промышленности.

Ещё более сложная ситуация с палладием, на долю России приходится четверть мировых поставок этого металла. Палладий широко применяется в автомобильной промышленности, заменить импорт из РФ будет крайне сложно.

"Москва уже продемонстрировала готовность использовать огромные природные ресурсы России для нанесения ответного удара Западу, который ввёл беспрецедентные санкции", — говорится в материале CNN.

Отметим, в западной прессе не впервые публикуются материалы насчёт того, что Россия может ограничить поставки палладия.

А что касается алюминия, то стоит напомнить, что власти США недавно ввели повышенные таможенные пошлины на поставки этого металла из России. И вообще, на Западе очень любят рассуждать на тему того, что Россия использует поставки природных ресурсов как "оружие". И при этом сами же ограничивают эти поставки.

Россия же если что-то и предпринимает, то только в ответ. Как, например, в случае с "потолком цен" на российские нефть и нефтепродукты. Поставки юридическим и частным лицам, подержавшим это ограничение, были запрещены только после того, как "потолок цен" начал действовать после решения Евросоюза и Группы семи.

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