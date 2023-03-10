NetEase: схватка с Россией идёт по сценарию, который стал сюрпризом для Запада

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

После того, как коллективный Запад во главе с США ввёл против России масштабные экономические санкции, а также добился в ООН одобрения ряда антироссийских резолюций, американские и европейские политики заговорили о грядущей победе.

Однако вскоре праздничное настроение в Вашингтоне и в европейских столицах сменилось разочарованием и даже досадой, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

"Ситуация становится всё более и более неожиданной. Спустя год после введения Западом санкций крах российской экономики так и не наступил", — подчёркивается в материале (перевод "ПолитРоссия").

Что же стало причиной того, что Россия разрушила все прогнозы европейских и американских экспертов, испортив праздник западным политикам и чиновникам? По мнению китайских аналитиков, тому есть несколько причин.

Главная заключается в том, что Россия готовилась к западным санкциям, заблаговременно предприняв меры для защиты своей экономики, которые сработали. И даже более того, их эффект превзошёл самые оптимистичные ожидания Москвы.

За несколько предшествующих лет Россия распродала почти все облигации американского казначейства, которые имелись в её распоряжении. Полученные таким образом средства были инвестированы в золото и в несвязанные с Западом активы. Кроме того, велась разработка новых платёжных систем и аналога SWIFT.

Эксперты из Китая отметили, что уровень госдолга России настолько незначительный, что даже не верится, бывает ли так вообще.

Западные страны, вводя ограничительные меры против российской экономики, рассчитывали на быструю победу. Однако Россия сумела удивить своих оппонентов.

Теперь эта схватка приобрела неожиданный для многих экспертов оборот. Непонятно, насколько у США и их союзников осталось запала, дабы продолжить участие в этой схватке.

Стоит отметить, что по теме антироссийских санкций высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены. И в этой сфере "не так много осталось" вариантов.

Боррель не первый их высокопоставленных представителей ЕС, кто так говорит. На данный момент ЕС принял десять пакетов ограничительных мер против РФ, введя в том числе эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов морским путём и поддержав потолок цен на энергоносители.

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