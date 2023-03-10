BFM.ru: на Западе не ожидали "упрямства" от российской нефтяной отрасли

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запад рассчитывал на резкое обрушение нефтяного рынка России на фоне ввода потолка цен на чёрное золото, однако этого не произошло и отрасль начала "упрямствовать", заявили эксперты.

Так, по словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислава Митраховича, Запад рассчитывал и на обрушение рынка за счёт сокращения поставляемым технологий, однако, Россия сумела адаптироваться.

"У нас есть сейчас возможность для импортозамещения. Более того, что касается китайцев, у них многие технологии, сопоставимые с американскими. Некоторые китайские компании в области нефтесервиса уже в России работают", — пояснил Митрахович в беседе с BFM.ru.

Ранее Москва объявила о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, что на Западе вызвало шквал негодования. Так, Pravda.Ru цитировала заявление США о том, что российская сторона якобы использует чёрное золото в качестве "оружия" и намеренно "шантажирует" топливом ЕС.

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