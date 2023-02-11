Белый дом запросил консультацию ОПЕК: РФ сокращает добычу нефти из-за потолка цен — Кирби

Москва намерена использовать сокращение добычи нефти в качестве "оружия" против Запада на фоне сокращения добычи чёрного золота, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, Штаты намерены запросить консультацию ОПЕК по вопросу сокращения добычи российской нефти.

"Данный шаг, если подтвердится, что это правда, не станет большой неожиданностью, — заявил Кирби на брифинге. — Такое решение является реакцией на установление потолка на стоимость нефти".

Откуда информация о том, что якобы российская сторона будет сокращать добычу чёрного золота, Кирби не уточнил. Кроме прочего, он не сказал, какие вопросы будут стоять на повестке обсуждения с ОПЕК.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.