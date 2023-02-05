RND: потолок цен на нефтепродукты из РФ грозит Германии проблемами

Ввод потолка цен не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты из России грозит Германии подорожанием дизельного топлива, заявили немецкие аналитики.

Как уточняют авторы, перекрыть нехватку дизеля можно будет поставками из США, западной Европы и арабского региона, однако, стоимость топлива существенно возрастёт.

"По данным отраслевой ассоциации, в 2022 году Германия покрывала около 12,5 процентов своего потребления за счёт России, — передаёт RND. — Нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне не работают на полную мощность. Это связано с тем, что они уже давно закупают российскую сырую нефть по трубопроводу "Дружба".

По данным аналитиков, в стране имеется 90-дневный запас топлива на случай "непредвиденных обстоятельств".

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