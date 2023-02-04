Коллективный Запад вводит два потолка цен на нефтепродукты РФ

Коллективный Запад в лице США и союзников установят два потолка цен на российские нефтепродукты. Так, по данным американского Минфина, стоимость будет зависеть от классификации топлива.

Речь идёт о разделении российский нефтепродуктов на два ценовых сегмента. К примеру, бензин и топливо намерены "загнать" в стоимость до 100 долларов за баррель, а мазут, который торгуется со скидкой по отношению к сырому чёрному золоту — в 45 долларов.

"Для нефтепродуктов мы установили два уровня цен: один для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, таких как дизельное топливо или бензин, а другой — для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут", — говорится в документе Минфина США.

Потолок цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и продукты из неё вступит в силу 5 февраля.

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