США и их союзники заморозили более 58 миллиардов долларов у российских олигархов

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

58 миллиардов долларов, принадлежащих, как утверждается, российским олигархам, заморожены США и их союзниками. На этом они останавливаться не планируют.

Так называемая Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO) сообщила на своём заседании в четверг утром о том, что ей удалось заблокировать свыше $58 млрд, которые принадлежат "доверенным олигархам Владимира Путина". Эта целевая группа является совместным проектом США, Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Великобритании и Европейской комиссии, как отмечает CNN.

На заседании группы была отмечена решимость удвоить усилия по дальнейшему поиску средств российских олигархов, а также помешать попыткам России подорвать, обойти или уклониться от коллективных санкций REPO. Члены группы намерены возложить на Россию все издержки СВО, а для этого выявлять, находить и замораживать активы россиян, находящихся под санкциями.

Таким образом в REPO полагают возможным "лишать Россию средств", которые расходуются на СВО. Группа была сформирована в марте прошлого года, она также тщательно следит за тем, как Россия уклоняется от санкционного режима. Отмечается, что пока этот режим не нанёс ущерба российской экономике, хотя и ослабил её.

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