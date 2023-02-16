Антикоррупционный суд конфисковал активы российского олигарха Олега Дерипаски на Украине

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Антикоррупционный суд Украины конфисковал все активы российского бизнесмена Олега Дерипаски на территории страны. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Под конфискацию попали Николаевский глиноземный завод с уставным капиталом 1,5 млрд грн, ООО "Гуардон Украина" (уставный капитал — 1,5 млрд грн) и ООО "Компания Алюминий Украины" (уставный капитал — 534 млн грн).

Также у Дерипаски конфискованы Глуховский, Жеселевский и Хустский карьеры кварцитов. Кроме того, изъято все имущество принадлежащих ему компаний. В частности, 12 земельных участков, комплекс морпорта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств и 240 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что Зеленский санкциями блокировал активы олигархов.