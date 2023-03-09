Азербайджанские власти планируют поставить в 2023 году более 24 миллиардов кубометров газа

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Мир сегодня: вызовы и надежды" рассказал о планах страны по поставкам газа.

По информации oilcapital.ru, в 2023 году Баку намерен экспортировать более 24 миллиардов кубометров газа. Не менее половины поставок, предположительно, получат европейские страны. Также президент пообещал увеличить инвестиции в формирование месторождений.

Как отметили в СМИ, в прошлом году Азербайджан передал Европе около 11,4 миллиарда кубометров голубого топлива.

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