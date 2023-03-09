"Дешёвого газа больше не будет": Европе предрекли невесёлую перспективу

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая в четверг в Европарламенте, сообщил, что Евросоюз не вернётся к дешёвому газу в будущем. И это негативно отразится на конкурентноспособности европейской промышленности, предупредил он.

Но судя по комментариям еврочиновников, в это невесёлое будущее они готовы бежать без оглядки.

"Не будет больше дешёвого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов", — цитирует Бироля ТАСС.

Он отметил, что высокие цены на энергию окажут сильное давление на промышленность Евросоюза. И, по словам главы МЭА, "если ваши энергетические вводные намного дороже, то вы начинаете (производство) с невыгодной позиции".

По словам Фатиха Бироля, уже сейчас цены на энергию в Евросоюзе намного выше, нежели в США или в Китае. По сравнению с Соединёнными Штатами, цены на природный газ в Евросоюзе выше в семь раз. А цены на электричество в ЕС в три раза выше, чем в Китае.

Впрочем, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, также выступившая в Европарламенте, дала понять, что ничего менять в Брюсселе не намерены. И более того, она призвала страны сообщества полностью отказаться от поставок сжиженного природного газа из России.

"Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией. Когда действующие подходят к концу", — заявила Симсон.

Стоит заметить, что по подсчётам Центра германских исследований Института Европы РАН рост поставок российского СПГ в страны Евросоюза до исторического максимума.

"В 2022 году на 4,3 млрд куб. м выросли поставки российского СПГ в страны ЕС, достигнув исторического максимума в 16,7 млрд куб. м", — отмечается в аналитической статье экспертов центра, которая была опубликована на официальном сайте Института Европы РАН.

Авторы отмечают, что в 2021 году поставки СПГ из России в Евросоюз составляли примерно 12,3 млрд куб. м. Значительную часть этого объёма "через другие европейские государства получила Германия".

Однако судя по комментарию Симсон, в ЕС хотят отказаться и от поставок СПГ из России. При этом далеко не радужные перспективы европейской промышленности, нарисованные Биролем, евробюрократов заботят куда меньше. Если вообще заботят.