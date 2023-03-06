Громов: Россия не намерена выполнять требования Польши о компенсации за прекращение поставок нефти

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия не намерена выполнять требования Польши в вопросе компенсации за прекращение поставок нефти. Об этом заявил главный директор по энергетическому направлению в Институт энергетики и финансов Алексей Громов, комментируя корреспонденту Pravda.Ru заявление главы компании Orlen.

Он отметил, что эта ситуация похожа на инициативу европейских компаний, которые обратились в Стокгольмский арбитраж в части недополученных поставок газа "Газпромом" в прошлом году, когда компания вынужденно ограничила поставки из-за подрывов "Северных потоков".

"Польша в своё время демонстративно отказалась покупать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", хотя он не попадал ни под какие европейские санкции. И сейчас эта инициатива относится к разряду именно инициатив польской стороны. И Россия не имеет никакого желания и никаких обязательств перед тем, как выполнить требования польской стороны. Скорее всего, будут очередные судебные разбирательства, но Россия не намерена выполнять требования польской стороны", — сказал Громов.

Поставки не будут возобновлены, так как Польша и Германия отказались покупать нефть у России. Вероятно, сейчас активно обсуждается перспектива использования нефтепровода "Дружба" для транспортировки казахстанской нефти для польских и немецких НПЗ, полагает собеседник. Россия может пойти на сотрудничество с Казахстаном, но если условия будут взаимовыгодными.

"В том, что касается претензий польской стороны, которые сейчас уже направлены в судебные инстанции, я думаю, Россия будет выдвигать свои контраргументы, связанные с тем, что Польша сама демонстративно в прошлом году отказалась от российской нефти", — заключил специалист.

Глава Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что пойдёт в суд и предъявит претензии России из-за того, что "русские перестали качать нефть в Польшу". Сумму компенсации он не озвучил.

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