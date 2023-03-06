Польская нефтеперерабатывающая компания Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen потребует от российской стороны компенсаций за прекращение поставок по трубопроводу "Дружба". Ранее Варшава искала варианты с досрочным прекращением импорта нефти из России. И призывала другие европейские страны последовать её примеру.
"Русские перестали качать нефть в Польшу <...>, так что теперь мы подаём в суд и предъявляем претензии", — цитирует РБК заявление главы Orlen Даниэля Обайтека. Он не сказал, на какую сумму компенсации рассчитывают в концерне, сообщив, что не может разглашать детали контрактов.
Ранее тот же Обайтек сообщил, что Россия остановила экспорт нефти в Польшу. При этом, по его словам, из России поступало порядка десяти процентов нефти.
В "Транснефти" (оператор нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает в Польшу и Германию) поясняли, что в конце февраля не прокачали нефть из-за отсутствия доплаты: "Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были".
Соглашение с "Транснефтью" о поставках действует до 2024 года. Во всяком случае, пока - стороны не объявляли о прекращении его действия.
При этом ранее в Варшаве пытались добиться санкций в отношении нефтепровода "Дружба", чтобы иметь юридические основания для расторжения действующих контрактов и не платить по ним неустойки.
Вообще, надо заметить, что Польша является одним из наиболее последовательных сторонников отказа от импорта российских энергоресурсов. В Варшаве неизменно поддерживают все инициативы, которые так или иначе этого касаются.
Так что переживать по поводу прекращения поставок российской нефти полякам как бы и не с руки. Напротив, им бы радоваться надо.
Впрочем, их стремление получить ещё и компенсацию от России за прекращение поставок тоже особого удивления не вызывает.
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