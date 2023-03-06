Польша требует от России компенсацию за прекращение поставок нефти

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польская нефтеперерабатывающая компания Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen потребует от российской стороны компенсаций за прекращение поставок по трубопроводу "Дружба". Ранее Варшава искала варианты с досрочным прекращением импорта нефти из России. И призывала другие европейские страны последовать её примеру.

"Русские перестали качать нефть в Польшу <...>, так что теперь мы подаём в суд и предъявляем претензии", — цитирует РБК заявление главы Orlen Даниэля Обайтека. Он не сказал, на какую сумму компенсации рассчитывают в концерне, сообщив, что не может разглашать детали контрактов.

Ранее тот же Обайтек сообщил, что Россия остановила экспорт нефти в Польшу. При этом, по его словам, из России поступало порядка десяти процентов нефти.

В "Транснефти" (оператор нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает в Польшу и Германию) поясняли, что в конце февраля не прокачали нефть из-за отсутствия доплаты: "Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были".

Соглашение с "Транснефтью" о поставках действует до 2024 года. Во всяком случае, пока - стороны не объявляли о прекращении его действия.

При этом ранее в Варшаве пытались добиться санкций в отношении нефтепровода "Дружба", чтобы иметь юридические основания для расторжения действующих контрактов и не платить по ним неустойки.

Вообще, надо заметить, что Польша является одним из наиболее последовательных сторонников отказа от импорта российских энергоресурсов. В Варшаве неизменно поддерживают все инициативы, которые так или иначе этого касаются.

Так что переживать по поводу прекращения поставок российской нефти полякам как бы и не с руки. Напротив, им бы радоваться надо.

Впрочем, их стремление получить ещё и компенсацию от России за прекращение поставок тоже особого удивления не вызывает.

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