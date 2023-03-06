Счёт на десятки миллиардов: сколько потеряли нефтеконцерны после ухода из России

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные нефтегазовые концерны потеряли десятки миллиардов долларов в 2022 году, после того, как отказались от участия в проектах в России. В общей сложности речь идёт о 58 миллиардах долларов.

Один из крупнейших акционеров "Роснефти", британская BP plc, отразила убыток в 25,52 миллиарда долларов. Произошло это после списания инвестиций в российскую компанию, а также в совместные с ней предприятия, сообщает "Интерфакс".

Однако стоит отметить, что BP всё ещё владеет российскими активами. В самой компании уверяют, что продолжают поиск покупателей. Но процесс выхода из российских активов осложняется из-за санкций против РФ, а также ряда нормативных актов, действующих в России.

На втором месте по размеру списаний французская компания TotalEnergies (14,8 млрд долларов). У этой компании были инвестиции в проекты по добыче газа в российской арктической зоне, а также производству сжиженного природного газа (СПГ).

На третьем месте германская Wintershall Dea AG (4,5 млрд евро). Этот концерн участвовал в проектах по разработке ряда газовых месторождений. Кроме того, Wintershall Dea участвовала в проектах по транспортировке российского газа. С учётом этого убыток концерна составил около семи миллиардов евро.

Австрийская компания OMV списала активы на 2,5 миллиарда евро. Компания участвовала в реализации проектов "Северный поток-2", а также разработке газовых месторождений.

Британско-нидерландская компания Shell заявила о суммарном чистом убытке в размере 4,186 млрд долларов от списания российских активов, а норвежская Equinor отразила чистый убыток от списания активов в России на уровне 1,08 млрд долларов.

Понятно, что эти убытки для международных нефтегазовых концернов с оборотом в сотни миллиардов долларов фатальными не станут. Однако списание миллиардов долларов и евро это отнюдь не тот процесс, который можно записать в актив.

Ну и кроме того, эти компании сами себе отрезали путь для участия в российских проектах. Можно, конечно, представлять это как принципиальную позицию. Но факт в том, что они лишились доступа к крупнейшей ресурсной базе. И как это скажется в будущем, вопрос открытый.

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