Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Журнал Forbes сообщил о "неестественном дисбалансе" в ВСУ
RV: боевики ВСУ пытаются выбраться из Артёмовска по заваленным разбитой техникой проселочным дорогам
Полковник Макгрегор призвал Европу и США вспомнить о страхе войны
Искусственный интеллект распознаёт рак груди гораздо лучше врачей
Омские таможенники задержали партию средств для похудения с наркотиком
Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным
Сотрудник Первого канала рассказал, что шоу "Давай поженимся" больше не выйдет в эфир
Депутат Гемпель: угрозы Киева устроить блокаду Крыму вызваны бессильной злобой
Дандыкин: российские бомбы УПАБ-1500Б будут особенно эффективны в Угледаре

Счёт на десятки миллиардов: сколько потеряли нефтеконцерны после ухода из России

2:43
Экономика

Иностранные нефтегазовые концерны потеряли десятки миллиардов долларов в 2022 году, после того, как отказались от участия в проектах в России. В общей сложности речь идёт о 58 миллиардах долларов.

Счёт на десятки миллиардов: сколько потеряли нефтеконцерны после ухода из России

Один из крупнейших акционеров "Роснефти", британская BP plc, отразила убыток в 25,52 миллиарда долларов. Произошло это после списания инвестиций в российскую компанию, а также в совместные с ней предприятия, сообщает "Интерфакс".

Однако стоит отметить, что BP всё ещё владеет российскими активами. В самой компании уверяют, что продолжают поиск покупателей. Но процесс выхода из российских активов осложняется из-за санкций против РФ, а также ряда нормативных актов, действующих в России.

На втором месте по размеру списаний французская компания TotalEnergies (14,8 млрд долларов). У этой компании были инвестиции в проекты по добыче газа в российской арктической зоне, а также производству сжиженного природного газа (СПГ).

На третьем месте германская Wintershall Dea AG (4,5 млрд евро). Этот концерн участвовал в проектах по разработке ряда газовых месторождений. Кроме того, Wintershall Dea участвовала в проектах по транспортировке российского газа. С учётом этого убыток концерна составил около семи миллиардов евро.

Австрийская компания OMV списала активы на 2,5 миллиарда евро. Компания участвовала в реализации проектов "Северный поток-2", а также разработке газовых месторождений.

Британско-нидерландская компания Shell заявила о суммарном чистом убытке в размере 4,186 млрд долларов от списания российских активов, а норвежская Equinor отразила чистый убыток от списания активов в России на уровне 1,08 млрд долларов.

Понятно, что эти убытки для международных нефтегазовых концернов с оборотом в сотни миллиардов долларов фатальными не станут. Однако списание миллиардов долларов и евро это отнюдь не тот процесс, который можно записать в актив.

Ну и кроме того, эти компании сами себе отрезали путь для участия в российских проектах. Можно, конечно, представлять это как принципиальную позицию. Но факт в том, что они лишились доступа к крупнейшей ресурсной базе. И как это скажется в будущем, вопрос открытый.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Сотни танков и БТР из США переброшены в Польшу — военкор Руденко

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
Русские солдаты в бою захватили в плен боевиков ВСУ
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их
Выше 60 процентов: ЕС прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
В зоне спецоперации появилось много бронетранспортёров МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
ВСУ потеряли в Бахмуте наиболее подготовленные подразделения
ВСУ потеряли в Бахмуте наиболее подготовленные подразделения
Последние материалы
RV: боевики ВСУ пытаются выбраться из Артёмовска по заваленным разбитой техникой проселочным дорогам
Ничего святого. Сбежавший из России безбожник Озеров попытался устроить протесты в Петербурге
Полковник Макгрегор призвал Европу и США вспомнить о страхе войны
Искусственный интеллект распознаёт рак груди гораздо лучше врачей
Омские таможенники задержали партию средств для похудения с наркотиком
Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным
Сотрудник Первого канала рассказал, что шоу "Давай поженимся" больше не выйдет в эфир
Депутат Гемпель: угрозы Киева устроить блокаду Крыму вызваны бессильной злобой
Дандыкин: российские бомбы УПАБ-1500Б будут особенно эффективны в Угледаре
Жителей Днепропетровской области власти призвали разоружиться: 10 дней на сдачу оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников