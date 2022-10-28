Российский энергетический гигант "Роснефть", реализующий многомиллиардный нефтяной проект "Восток" в Арктическом регионе, пригласил компании из дружественных стран присоединиться.
"Реализация проекта продолжается в рамках ранее объявленного графика. Мы будем рады видеть всех наших друзей, в том числе Socar (азербайджанскую нефтегазовую компанию), среди участников этого проекта", — заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме в Баку.
По словам Сечина, проект Vostok Oil может удовлетворить любой растущий спрос на чёрное золото на рынках Юго-Восточной Азии, Индии и Китая.
Чиновник отметил, что, приняв стратегическое решение "развернуться на Восток”, Россия систематически увеличивает поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион. В качестве примера он привёл Китай и Индию — страны, экспорт российской нефти в которые в 2021 году превысил 80 миллионов тонн.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
По словам генерального директора "Роснефти", в общей сложности проект обеспечит добычу, транспортировку и перевалку до 50 миллионов тонн нефти в год на первом этапе и до 100 миллионов тонн после завершения второго этапа.
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