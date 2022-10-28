"Роснефть" пригласила "друзей" к участию в крупном нефтяном проекте в Арктике

Российский энергетический гигант "Роснефть", реализующий многомиллиардный нефтяной проект "Восток" в Арктическом регионе, пригласил компании из дружественных стран присоединиться.

"Реализация проекта продолжается в рамках ранее объявленного графика. Мы будем рады видеть всех наших друзей, в том числе Socar (азербайджанскую нефтегазовую компанию), среди участников этого проекта", — заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме в Баку.

По словам Сечина, проект Vostok Oil может удовлетворить любой растущий спрос на чёрное золото на рынках Юго-Восточной Азии, Индии и Китая.

Чиновник отметил, что, приняв стратегическое решение "развернуться на Восток”, Россия систематически увеличивает поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион. В качестве примера он привёл Китай и Индию — страны, экспорт российской нефти в которые в 2021 году превысил 80 миллионов тонн.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Флагманский энергетический проект "Роснефти" включает 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, где расположены 13 нефтяных и газовых месторождений.

Vostok Oil может поставлять до 30 миллионов тонн нефти по Северному морскому пути к 2024 году.

По словам генерального директора "Роснефти", в общей сложности проект обеспечит добычу, транспортировку и перевалку до 50 миллионов тонн нефти в год на первом этапе и до 100 миллионов тонн после завершения второго этапа.