Ни в какую: NYT насчитала сотни западных компаний, которые не хотят уходить из России

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие западные компании не уходят из России, несмотря на угрозы применить к ним санкции или призывы бойкотировать их деятельность, сообщает издание The New York Times.

Некоторые западные компании покинули российский рынок - например, McDonald's, нефтяной гигант BP, автокомпания Renault, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссия").

Но сотни западных компаний по-прежнему продолжают работу в России, в том числе речь о европейских и американских компаниях. "Они ведут бизнес, несмотря на западные санкции и шумные кампании по бойкоту их продукции, проводимые под давлением украинских чиновников и активистов", - сообщает The New York Times.

К примеру, в Российской Федерации продолжает работать одна из крупнейших сетей супермаркетов Франции Auchan. Фармацевтический гигант Pfizer продолжает работать в России, хотя и прекратил инвестиции. Табачный гигант Philip Morris тоже не ушел с российского рынка, оправдав свое решение тем, что ему якобы некому продать свой бизнес.

Другие компании не хотят уходить из России, поскольку их доля рынка будет занята конкурентами из Китая, Турции, Индии или Латинской Америки, правительства которых не участвуют в санкционном режиме.

Компании из этих стран сейчас присматриваются к собственности и долям акций, которые оставлены уходящими западными фирмами.

Кроме того, отмечает NYT, многие из тех компаний, которые объявили об уходе из России, продолжают работать на российском рынке через дочерние структуры.

Отметим, подобные материалы, как этот, тоже в принципе можно рассматривать как продолжение кампании по давлению на те западные фирмы, которые продолжают работу в нашей стране.

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