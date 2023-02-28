American Thinker: США пора признать, что почти всё Южное полушарие поддерживает Россию

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Вашингтону пора признать, что "глобальный Юг" (Азия, Африка, Латинская Америка) занял российскую сторону в украинском конфликте, пишет American Thinker.

Обозреватель издания Андреа Видбург отметил, что практически всё Южное полушарие продолжает развивать торгово-экономические связи с Москвой, несмотря на санкции Запада. По его словам, внешняя политика президента РФ Владимира Путина симпатична не только Китаю, но и другим государствам.

"Большая часть Южного полушария поддерживает Россию", — подчеркнул автор.

Он также добавил, что "глобальный Юг" склонен доверять российским, а не западным политикам. Как пояснил журналист, Москва, заручившись поддержкой Африки и Азии, подорвала лидерство США на мировой арене.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что армия Украины без поддержки Южного полушария не сможет одержать победу на поле боя.