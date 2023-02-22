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ЕС сэкономил 12 млрд евро благодаря ветру и солнцу. И потерял 800 млрд из-за энергокризиса

2:00
Экономика

Евросоюз за год сэкономил порядка 12 миллиардов евро благодаря возобновляемым источникам энергии. Но при этом Европа попала в новую ловушку.

ЕС сэкономил 12 млрд евро благодаря ветру и солнцу. И потерял 800 млрд из-за энергокризиса

После начала конфликта на Украине ветряные и солнечные электростанции в Европе произвели рекордное количество электроэнергии. Пол подсчётам центра Ember Climate, из этих источников было получено 23 процента всей электроэнергии в Евросоюзе. И благодаря этому сэкономили 12 миллиардов евро.

Хотя как сэкономили — в Европе растёт спрос на солнечные батареи. Но весь рынок фактически контролирует Китай. Именно из этой страны восемь из десяти крупнейших производителей батарей и компонентов на мировом рынке.

В 2022 году импорт этой китайской продукции в страны Евросоюза вырос более чем на 140 процентов, обошёлся примерно в 20 миллиардов евро. В самом Евросоюзе производят только 2,8 процента солнечных панелей (с китайскими компонентами).

Стоит ещё напомнить, что не так давно было опубликовано исследование бельгийского института "Брейгель". В котором подсчитали, что с осени 2021 года, когда в Европе начался энергетический кризис, страны сообщества, а также Великобритания и Норвегия израсходовали почти 800 миллиардов евро на борьбу с его последствиями.

Точнее сказать, 768 миллиардов — Германия потратила 265 миллиардов (все страны ЕСА 657 миллиардов) евро, Великобритания потратила 103 миллиарда евро, а 8,1 миллиарда евро — Норвегия.

Причём очевидно, что это не конечные цифры, поскольку говорить о том, что энергокризис в Европе преодолён, преждевременно.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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