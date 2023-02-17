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В Китае рассказали, почему "обнуление" евро в российском ФНБ станет кошмаром для США

2:07
Экономика

Россия собирается "обнулить" долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ). И этом сулит большие неприятности США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В Китае рассказали, почему "обнуление" евро в российском ФНБ станет кошмаром для США

Выдержав первый санкционный натиск США и их союзников, Россия перешла в контратаку, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

На днях в российском Минфине сообщили о планах "обнулить" долю евро в Фонде национального благосостояния. Надо добавить, что доллары на счетах ФНБ отсутствуют уже несколько месяцев.

После "обнуления" евро в структуре фонда останутся лишь рубли, китайские юани и золото.

По мнению многих экспертов, желание России избавиться от европейской валюты является знаком того, что Москва готова полностью о распрощаться с Евросоюзом.

Однако обозреватели Baijiahao полагают, что больше всего из-за этого шага Москвы должны начать беспокоится в Вашингтоне. Именно последний рискует столкнуться с наибольшими неприятностями.

По мнению китайских экспертов, отказ России от евро на счетах ФНБ говорить о том, что она собирается сделать ставку на Азию. Москва будет укреплять связи с Индией и в особенности с Китаем.

В перспективе дружба РФ и КНР может привести к выстраиванию отношений между странами на подобие тех, что сложились между США и Канадой. Если это произойдет, то главный кошмар американских стратегов станет реальностью.

"Вместе Китай и Россия станут ещё сильней и это станет кошмаром для США", — считают эксперты Baijiahao.

На 1 февраля на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России было размещено более десяти миллиардов евро. Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что евро обязательно "будет обнулён" на счетах Фонда национального благосостояния в этом году.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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