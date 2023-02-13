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Baijiahao: ответ России после блокировки её активов поверг Запад в недоумение

Экономика

Действия России в ответ на блокировку её активов повергли страны Запада в недоумение, считают китайские аналитики. Материал на эту тему был опубликован на интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: ответ России после блокировки её активов поверг Запад в недоумение

Западные страны ввели многочисленные ограничительные меры против России. В том числе были заморожены активы российского Центробанка. Однако застать Москву врасплох этими санкциями не удалось, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

"Когда страны Запада блокировали России доступ к международной системе расчетов SWIFT и вводили санкции против её валютных резервов, предполагалось, что она будет застигнута врасплох", — отметили китайские эксперты. Однако далее события развивались не по сценарию Запада.

Оказалось, что доля доллара и евро в валютных резервах России была сведена к минимуму. Западные валюты были заменены золотом и китайским юанем, также у страны не оказалось казначейских облигаций США. Инвестиции в последние были сокращены до символических сумм, не играющих значительной роли.

После введения санкций на Западе объявили, что были заморожены российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. Но когда дело дошло до выработки механизмов по их конфискации, то выяснилось, что эти активы никто не может найти.

Они заморожены, но где и на каких именно счетах находятся, установить пока не вышло. В частности, невозможность обнаружить активы ЦБ РФ недавно была подтверждена руководством EC. В Китае считают, что Запад сейчас пребывает в полнейшем недоумении из-за происходящего.

"Отказ России от американской и европейской валюты превратил Запад в неудачника", — говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

Ранее заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что в Фонде национального благосостояния в 2023 году останутся только золото, юани и рубли. А вот евро, по его словам, будет "обнулён". От долларов в ФНБ избавились ещё раньше.

На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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