Myśl Polska: Запад проиграл в беспрецедентной экономической битве с Россией

Запад является проигравшей стороной в беспрецедентной экономической битве с РФ. Об этом сообщает Myśl Polska.

По словам обозревателя Анджея Щесняка, западные страны нанесли по России рекордное количество санкционных ударов. Он напомнил, что в общей сложности против Москвы было введено свыше 13 тысяч ограничительных мер.

"Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар", — сказано в публикации.

Он также обратил внимание на "великолепные" достижения российской экономики на фоне давления со стороны Запада. Журналист назвал платёжный баланс РФ по итогам 2022 года "абсолютно сенсационным".

Как подчеркнул обозреватель, план западных стран по экономическому уничтожению России обернутся провалом.