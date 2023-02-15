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Депутат Арефьев: Россия не может так просто взять и заморозить в ответ иностранные активы

Экономика

Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал то, что Швейцария признала незаконной конфискацию частных российских активов.

Депутат Арефьев: Россия не может так просто взять и заморозить в ответ иностранные активы

Эксперт напомнил, что замороженные российские активы так и остаются замороженными. Причём Россия в качестве ответной зеркальной меры тоже заморозила некоторые иностранные активы, находящиеся на её территории.

Однако в плане заморозки чужих активов Центробанком РФ есть один важный нюанс, отметил экономист.

"У нас заключены договоры почти со всеми развитыми странами об охране капиталовложений. То есть те инвестиционные средства, которые находятся на территории РФ, мы, согласно этим договорам, обязаны охранять, не конфисковывать, не национализировать. И они на своей территории должны охранять наши. Но дело в том, что эти договоры составлены очень хитро. И если мы обязаны защищать их активы, то они в большинстве случаев не очень-то сильно обязаны это делать. Поэтому если мы начинаем замораживать их активы, то мы налетаем на какие-то штрафные санкции, но уже под воздействием тех договоров, которые у нас были. Поэтому я не знаю, как выходят они из положения", — признался Арефьев.

Эксперт предположил, что если Швейцария отказалась отдавать замороженные российские активы Украине, есть вероятность, что другие страны тоже могут последовать её примеру. Но это может вызвать бурную негативную реакцию США, которые дали указания, чтобы все банки отчитывались перед ними о транзакциях с российскими предпринимателями. То есть США ставят под тотальный контроль все валютные операции и российских, и любых других банков.

"Это будет бунт. Я не знаю, как Соединённые Штаты на это дело посмотрят", — добавил Арефьев.

Ранее 15 февраля министерство юстиции Швейцарии признало, что возможность конфискации российских частных активов, хранящихся в швейцарских банках, равно как и их отправка на восстановление Украины, являются незаконными.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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