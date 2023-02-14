Евросоюз может столкнуться с дефицитом газа следующей зимой и резким подъёмом цен на голубое топливо, заявили в Еврокомиссии. Так, по мнению представителей ЕК, заполнить подземные хранилища будет проблематично.
Кроме того, есть риск резкого подъёма цен, что станет неприятным сюрпризом для стран Европы. Как подчеркнули в ЕК, государствам удалось найти альтернативу российскому газу, но опасения нехватки топлива сохраняются.
Помимо прочего, в ЕК уточнили, что увеличение влияния Китая на энергетическом рынке может спровоцировать повышенный спрос на голубое топливо.
"В то же время в условиях геополитической напряжённости в будущем спотовые цены могут вырасти, в частности, открытие Китая может привести к глобальному росту спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023-2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось", — цитирует соответствующий документ ТАСС.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.