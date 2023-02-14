Дипломат Пилипсон: Россию не смогли вытеснить с рынка энергоносителей в ЕС

Спрос на российскую нефть и газ в Европе по-прежнему остаётся высоким, заявил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. По его словам, несмотря на все санкции, Россию не удалось вытеснить с рынка энергоносителей.

Как пример эксперт привёл Болгарию. После заявления Москвы о том, что оплата за российский газ возможна исключительно в рублях, София условно отказалась выполнять требования поставщика.

"Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии, — заявил Пилипсон в беседе с РИА Новости. — При этом говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остаётся высоким".

По словам эксперта, Болгария хотела "просигнализировать" о замене поставщика с российского на турецкий, однако. не учла, что за "замену этикетки" на том же топливе из РФ придётся доплатить.

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