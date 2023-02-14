РИА Новости: Россия расширяет поставки нефти на фоне санкций Запада и ЕС

Несмотря на санкции и эмбарго, Россия успешно расширяет географию поставок нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, заявила гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Так, по её словам, с начала текущего года доля поставок нефтепродуктов в страны-партнёры РФ составила более 50 процентов, тогда как в планах показатели 80 процентов экспорта нефти и 75 процентов нефтепродуктов.

"Анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Чёрного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53 процента", — пояснила аналитик РИА Новости.

Как подчеркнула Сафонова, география поставок значительно расширилась, невзирая на санкционную политику Запада.

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