Несмотря на санкции и эмбарго, Россия успешно расширяет географию поставок нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, заявила гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
Так, по её словам, с начала текущего года доля поставок нефтепродуктов в страны-партнёры РФ составила более 50 процентов, тогда как в планах показатели 80 процентов экспорта нефти и 75 процентов нефтепродуктов.
"Анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Чёрного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53 процента", — пояснила аналитик РИА Новости.
Как подчеркнула Сафонова, география поставок значительно расширилась, невзирая на санкционную политику Запада.
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