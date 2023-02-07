РИА Новости: ограничения на импорт нефти РФ негативно повлияют на экономику стран Запада

Растёт риск столкнуться с нехваткой нефти уже в ближайшее время — во втором квартале 2023 года. На это есть ряд причин, включая кризис на Украине, санкции против РФ и реактивно взлетающий спрос на сырьё в Индии и Китае. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Он отметил, что в прошедшем году резко сократились инвестиции в разведку новых месторождений. Ожидается, что цена эталонной марки Brent вырастет с 75-80 долларов до 100 долларов за баррель и выше.

Между тем лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино отметил, что антироссийские санкции оказали положительное влияние на РФ. Страна увеличила поставки нефти в 2022 году на на 11,9%.

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