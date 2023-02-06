Глава "Роснефти" Сечин охарактеризовал ситуацию с российской нефтью цитатой из Ветхого Завета

Глава "Роснефти" Игорь Сечин оценил прогнозы Запада о стоимости и поставках российской нефти в условиях эмбарго, сообщает EADaily.

Руководитель отечественной нефтяной компании привёл цитату из Ветхого Завета, комментируя волнения по поводу скидок на нефть.

"А в целом в Екклесиасте давно написано: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать", — объяснил Сечин на конференции India Energy Week в Бангалоре.

Он отметил, что если в страны Евросоюза нефть поступать не будет, то и референтной цены на неё быть не может. Он подчеркнул, что о формировании цены можно говорить лишь там, куда нефть реально поставляется.

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