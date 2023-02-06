Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политик Филиппо призвал Францию остановить поставки ВСУ оружия из-за коррупционного скандала в Киеве
Prozvezd: Роману Костомарову ампутировали стопы
Арестович: США и Запад готовят размен Украины
Foreign Affairs: РФ может применить ядерное оружие, если Украина окажется на пороге победы
Педагог Полины Гагариной по вокалу заявила, что певица изнуряет себя спортом
Военкор Сладков: Киев допустил стратегическую ошибку в противостоянии с Россией в ходе СВО
Под Артёмовском уничтожен боевик бригады охраны Генштаба ВСУ Пётр Пузырь
Гайдай заявил, что войска ВС РФ планируют наступление по трём направлениям
Премьер Польши Моравецкий: танки Leopard и Abrams не помогут Киеву победить

Глава "Роснефти" Сечин охарактеризовал ситуацию с российской нефтью цитатой из Ветхого Завета

Экономика

Глава "Роснефти" Игорь Сечин оценил прогнозы Запада о стоимости и поставках российской нефти в условиях эмбарго, сообщает EADaily.

Глава "Роснефти" Сечин охарактеризовал ситуацию с российской нефтью цитатой из Ветхого Завета

Руководитель отечественной нефтяной компании привёл цитату из Ветхого Завета, комментируя волнения по поводу скидок на нефть.

"А в целом в Екклесиасте давно написано: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать", — объяснил Сечин на конференции India Energy Week в Бангалоре.

Он отметил, что если в страны Евросоюза нефть поступать не будет, то и референтной цены на неё быть не может. Он подчеркнул, что о формировании цены можно говорить лишь там, куда нефть реально поставляется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Последние материалы
Арестович: США и Запад готовят размен Украины
Hafner Rotabuggy: джип с пропеллером сбрасывался с бомбардировщика
Foreign Affairs: РФ может применить ядерное оружие, если Украина окажется на пороге победы
Педагог Полины Гагариной по вокалу заявила, что певица изнуряет себя спортом
Военкор Сладков: Киев допустил стратегическую ошибку в противостоянии с Россией в ходе СВО
Под Артёмовском уничтожен боевик бригады охраны Генштаба ВСУ Пётр Пузырь
Глава "Роснефти" Сечин охарактеризовал ситуацию с российской нефтью цитатой из Ветхого Завета
Гайдай заявил, что войска ВС РФ планируют наступление по трём направлениям
Фигурка домового на кухне помогает женщине, а в прихожей охраняет дом
Премьер Польши Моравецкий: танки Leopard и Abrams не помогут Киеву победить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников