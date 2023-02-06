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Пикин: Задача России на фоне нефтяных санкций ЕС состоит в сохранении добычи и экспорта продукции

Экономика

Ожидания Евросоюза в том, что Россия будет терять каждый день по 300 миллионов евро из-за нефтяных санкций, не сбудутся, так как все дисконты устанавливаются относительно рыночной цены, а "потолки" на нефть роли играть не будут. Об этом корреспонденту Pravda.Ru сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя заявление Жозепа Борреля.

Пикин: Задача России на фоне нефтяных санкций ЕС состоит в сохранении добычи и экспорта продукции

"Если рыночная цена сегодня была, условно, 200 долларов за баррель, Россия бы не то что не теряла, она бы ещё многократно выигрывала от этого всего. Поэтому тут вопрос именно, какая рыночная цена. Пока мы видим, что рынок в неком ожидании. Ситуация с рецессией мировой, с открытием Китая после ковидных ограничений. И колебания в последнее время проходят в достаточно узком диапазоне — 80-90 долларов", — объясняет Пикин.

У ЕС есть некое своё видение вопроса цен на нефтепродукты России, но оно достаточно абстрактное, потому как часто желаемое выдают за действительное, отметил эксперт. Когда СМИ пишут о том, что дисконт доходит до 50%, то это заявление является ложным, так как посчитать его точно невозможно.

"Если считать на бензоколонке в Сыктывкаре, то дисконт может быть и 90%. А если считать, по чём доходят нефтепродукты и нефть, допустим, в Индию, то там совсем другой дисконт. И он как раз 20%, 25% от силы. Задача сейчас действительно у нас не в цене как таковой, а в физическом сохранении и добычи, и экспорта. Вот какие задачи решаются", — говорит собеседник.

Цену на нефть не контролирует никто. Россия выстояла во времена, когда цена была в 15 долларов, поэтому всё относительно, заключил Пикин.

Боррель ожидает, что ежедневные доходы РФ от продажи энергоносителей снизятся с 800 до 500 миллионов евро.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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