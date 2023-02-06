Япония присоединилась к потолку цен на нефтепродукты РФ ради "мира во всём мире"

Япония поддержала Запад и Евросоюз в вопросе ввода потолка цен на российские нефтепродукты, сообщили в МИД страны. Как пояснили в Токио, это необходимо, чтобы настал "мир во всём мире".

Кроме того, в МИД Японии уточнили, что решение связано напрямую с украинским конфликтом.

"Для мира во всём мире, а также с учётом содержания мер, принятых ведущими странами, наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведённых в России, выше предельной цены", — сообщили в японском МИД.

Так, Токио поддержал западный "тренд" и "зафиксировал" придельную стоимость дорогостоящих нефтепродуктов, к примеру, дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель, и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой, к примеру, мазут.

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