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Бизнесмен Потанин: у России есть "прививка 1917 года" от конфискации активов

Экономика

Россия с 1917 года была готова к изъятию активов. Об этом заявил бизнесмен Владимир Потанин.

Бизнесмен Потанин: у России есть "прививка 1917 года" от конфискации активов

По его словам, Запад, блокируя активы РФ, обращается к "скрытым или явным формам воровства", а также разрушает своё общество, в котором должны уважать частную собственность. Как пояснил предприниматель, такие шаги западных стран обязательно "ударят по ним самим".

"А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году", — отметил Потанин в беседе с РБК.

Он добавил, что неуважение к свободам людей и праву собственности спровоцировали "плохие последствия".

Бизнесмен убеждён: Запад толкает Россию на ответные действия по незаконной конфискации имущества. Однако предприниматель призвал воздержаться от таких мер. Кроме того, он выступил против национализации, ведь РФ может заменить иностранные инвестиции отечественными.

Экономика РФ не нуждается в излишнем участии государства в различных процессах, резюмировал Потанин.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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