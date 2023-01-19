В США хотят начать передачу российских активов Киеву. Об этом заявил представитель американского Минюста Эндрю Адамс во время своей лекции в Гудзоновском институте.
"Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий", — сказал он.
Адамс подчеркнул, что речь идет не о всех активах, а только об их части. Какой конкретно, он не назвал.
Отметим, что после начала спецоперации западные банки заблокировали российские активы на общую сумму свыше 300-т млрд. долларов. Еще 19 млрд. евро оказались замороженными на счетах российских бизнесменов.
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