Минюст США заявил о намерении начать передачу российских активов Украине

В США хотят начать передачу российских активов Киеву. Об этом заявил представитель американского Минюста Эндрю Адамс во время своей лекции в Гудзоновском институте.

"Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий", — сказал он.

Адамс подчеркнул, что речь идет не о всех активах, а только об их части. Какой конкретно, он не назвал.

Отметим, что после начала спецоперации западные банки заблокировали российские активы на общую сумму свыше 300-т млрд. долларов. Еще 19 млрд. евро оказались замороженными на счетах российских бизнесменов.