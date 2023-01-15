Spiegel: из-за проблем Запада с удобрениями Россия получила огромную выгоду

Из-за проблем, которые возникли у западных государств с удобрениями, Россия получила огромную выгоду, говорится в материале, опубликованном в издании Der Spiegel.

"Статистика показывает, что Россия смогла увеличить свои доходы от экспорта удобрений на 70 процентов за первые десять месяцев 2022 года до 16,7 миллиарда долларов", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

В материале отмечается, что Россия зарабатывает миллиарды на удобрениях при том, что её экспорт на десять процентов в сравнении с показателями 2021 года.

Причиной тому стал резкий рост цен на удобрения в мире, вызванный санкциями и нестабильностью на энергетических рынках.

При этом данная ситуация негативно отразилась на западных странах, ведь природный газ играет важную роль в производстве удобрений. А поскольку цены на энергоносители резко выросли, то производители из Германии и других европейских стран сократили объёмы выпускаемой продукции. Что и стало причиной её подорожания, из-за чего фермеры стали испытывать большие проблемы при их закупках.

Из-за этого в девятом пакете санкций ЕС были предусмотрены исключения для сельскохозяйственного экспорта России и удобрений в том числе.

Стоит заметить, что в России на протяжении несколько месяцев отмечали, что санкции ЕС отрицательно сказываются на мировом рынке удобрений, став причиной их подорожания. В конце концов, в Европе и сами это поняли — хотя, конечно, признать правоту России не в состоянии. Но это, конечно, не удивляет.

Очевидно, впрочем, что западные санкции негативно сказываются и на других мировых рынках — продовольствия, энергоносителей и так далее.

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