Financial Times: Запад ищет способы "перехитрить" Путина

Западные лидеры пробуют разные способы, пытаясь противостоять действиям президента России Владимира Путина. Они сейчас считают, что военную помощь Украине нужно усилить, чтобы изменить мышление российского лидера, пишет The Financial Times.

Единственный способ сделать это, как считают на Западе, — помочь Украине победить в предстоящих битвах. Москва вряд ли отступит от своих максималистских целей, пока Киев не нанесёт больше поражений российским войскам и не восстановит утраченные позиции, полагают авторы статьи.

Журналисты отметили, что отношение и позиция западных стран в отношении противодействия Путину неоднократно менялись с момента начала спецоперации на Украине.

При этом определённые военные успехи ВСУ вовсе не гарантируют того, что российский президент признает своё поражение, заключает издание.