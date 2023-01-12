Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать

Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать, говорится в материале, опубликованном на сайте агентства Bloomberg.

"Планы Германии импортировать сырую нефть из Казахстана через гигантскую трубопроводную систему "Дружба" мало что сделают для прекращения зависимости европейской страны от России в энергетическом плане", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Отмечается, что все попытки властей Германии заменить российскую нефть не дадут эффекта, пока пока огромный нефтеперерабатывающий завод в Шведте, обеспечивающий топливом Берлин и прилегающие районы, не откажется от российской нефти марки Urals.

Ещё один вариант — весьма дорогостоящий, надо отметить — появление альтернативной инфраструктуры, которая позволит заменить мощности НПЗ в Шведте.

С планом же по перекачке казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" есть проблема, говорится в материале. Дело в том, что весь процесс доставки нефти будет зависеть от России, которая контролирует трубопровод "Дружба". Велика вероятность того, что Москва не захочет помогать Берлину.

В материале Bloomberg выражается сомнение, что идея по перекачке казахстанской нефти через "Дружбу" сработает.

Хотя его автору стоило бы всё же внимательнее следить за заявлениями по этому поводу. Ведь в Москве говорили, что не возражают против поставок нефти из Казахстана по трубопроводу. Хотя ещё надо обеспечить значительные объёмы таких поставок.

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