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Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать

Экономика

Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать, говорится в материале, опубликованном на сайте агентства Bloomberg.

Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать

"Планы Германии импортировать сырую нефть из Казахстана через гигантскую трубопроводную систему "Дружба" мало что сделают для прекращения зависимости европейской страны от России в энергетическом плане", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Отмечается, что все попытки властей Германии заменить российскую нефть не дадут эффекта, пока пока огромный нефтеперерабатывающий завод в Шведте, обеспечивающий топливом Берлин и прилегающие районы, не откажется от российской нефти марки Urals.

Ещё один вариант — весьма дорогостоящий, надо отметить — появление альтернативной инфраструктуры, которая позволит заменить мощности НПЗ в Шведте.

С планом же по перекачке казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" есть проблема, говорится в материале. Дело в том, что весь процесс доставки нефти будет зависеть от России, которая контролирует трубопровод "Дружба". Велика вероятность того, что Москва не захочет помогать Берлину.

В материале Bloomberg выражается сомнение, что идея по перекачке казахстанской нефти через "Дружбу" сработает.

Хотя его автору стоило бы всё же внимательнее следить за заявлениями по этому поводу. Ведь в Москве говорили, что не возражают против поставок нефти из Казахстана по трубопроводу. Хотя ещё надо обеспечить значительные объёмы таких поставок.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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