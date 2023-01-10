Bloomberg: Россия вытеснит из Китая других поставщиков при помощи редкого сорта нефти

Россия увеличил продажи редкого сорта нефти в Китае. Речь идёт о нефти сорта Arco, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, китайские компании закупили три партии сырой нефти из Арктики, включая высокосернистую и плотную разновидность Arco, которая должна прибыть в КНР в январе или феврале.

И таким образом, российские сорта нефти могут вытеснить конкурентов из других регионов планеты.

"Трейдеры заявили, что эти закупки могут вытеснить ближневосточные баррели, такие как иракская нефть Basrah Heavy", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Западные эксперты отмечают, что последний раунд закупок Китаем включал и другие сорта арктической нефти, известных как Novy Port и Varandey.

В материале Bloomberg закупки арктической нефти названы "необычными" — хотя непонятно, что необычного в том, если подобные закупки выгодны.

Ожидается, что Китай продолжит наращивать закупки нефти у России. На днях в Китае была выделена вторая партию квот на импорт сырой нефти в 2023 году, общая сумма была увеличена на этот период на 20 процентов в сравнении с прошлым годом.

Отметим, что Китай наряду с Индией в настоящее время является основным покупателем российской нефти.

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