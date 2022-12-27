Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим потолок цен

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов государствам, поддержавшим так называемый потолок цен.

Напомним, об ограничении цены на российскую нефть странами Евросоюза было объявлено 5 декабря. Санкции предполагаются за транспортировку российской нефти морским путём, если её цена более 60 долларов за баррель.

В тот же день о поддержке потолка цен объявили США, Великобритания, Япония, Австралия, Канада. Хотя на самом деле, главную роль в этом сыграли именно Соединённые Штаты.

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в государства, которые поддержат потолок цен. Собственно, в указе президента это подтверждается.

В документе сказано, что "запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Подчёркивается также, что установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

При этом поставки нефти всё же возможны, но на это потребуется специальное разрешение президента России. Минэнерго РФ поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином РФ давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.

Контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.

Стоит ещё отметить, что запрет на поставки нефти и нефтепродуктов вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Срок его действия ограничен 1 июля следующего года. Пока что, во всяком случае.

На Западе многие эксперты высказывали сомнения в том, что потолок цен окажется действенным. Кроме того, о присоединении к нему не объявили основные покупатели российской нефти и нефтепродуктов, среди которых, например, Индия и Китай.

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