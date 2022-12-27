Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Spiegel: Киев скрывает реальные цифры потерь в конфликте
Стешин: "Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали"
Эксперт: "В 2023 году в Арктике будет нарастать борьба за ресурсы"
Кинокритик порекомендовал посмотреть в новогодние праздники новый фильм Гая Ричи
Welt: Россию не берут санкции благодаря специалистам, работавших в западных компаниях
Депутат Брыкин предложил признать иноагентами сбежавших от мобилизации россиян
Баранец заявил о будущем сетецентрического танка Т-14 "Армата" ВС РФ
Эксперт: "Снять боль в коленном суставе поможет компресс с морской солью"
Несколько лет назад Зеленский, будучи комиком, предсказал крах Украины

Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим потолок цен

Экономика

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов государствам, поддержавшим так называемый потолок цен.

Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим потолок цен

Напомним, об ограничении цены на российскую нефть странами Евросоюза было объявлено 5 декабря. Санкции предполагаются за транспортировку российской нефти морским путём, если её цена более 60 долларов за баррель.

В тот же день о поддержке потолка цен объявили США, Великобритания, Япония, Австралия, Канада. Хотя на самом деле, главную роль в этом сыграли именно Соединённые Штаты.

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в государства, которые поддержат потолок цен. Собственно, в указе президента это подтверждается.

В документе сказано, что "запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Подчёркивается также, что установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

При этом поставки нефти всё же возможны, но на это потребуется специальное разрешение президента России. Минэнерго РФ поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином РФ давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.

Контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.

Стоит ещё отметить, что запрет на поставки нефти и нефтепродуктов вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Срок его действия ограничен 1 июля следующего года. Пока что, во всяком случае.

На Западе многие эксперты высказывали сомнения в том, что потолок цен окажется действенным. Кроме того, о присоединении к нему не объявили основные покупатели российской нефти и нефтепродуктов, среди которых, например, Индия и Китай.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев Смерть Рузвельта поставила крест на "мире во всём мире" Сергей Лебедев
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Последние материалы
Spiegel: Киев скрывает реальные цифры потерь в конфликте
Стешин: "Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали"
Эксперт: "В 2023 году в Арктике будет нарастать борьба за ресурсы"
Психолог: "Конфликт — это возможность увидеть и решить проблему"
Кинокритик порекомендовал посмотреть в новогодние праздники новый фильм Гая Ричи
Welt: Россию не берут санкции благодаря специалистам, работавших в западных компаниях
Депутат Брыкин предложил признать иноагентами сбежавших от мобилизации россиян
Баранец заявил о будущем сетецентрического танка Т-14 "Армата" ВС РФ
Эксперт: "Снять боль в коленном суставе поможет компресс с морской солью"
Несколько лет назад Зеленский, будучи комиком, предсказал крах Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников