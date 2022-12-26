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Эрдоган раскрыл ближайшую цель Турции: стать энергоцентром для Европы

Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что возглавляемое им государство намерено стать центром поставок энергоносителей в Европу из бассейна Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока.

Эрдоган раскрыл ближайшую цель Турции: стать энергоцентром для Европы

"Наша окончательная цель — как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе. Мы решительно настроены превратить Турцию в центр в энергетике Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами", — отметил Эрдоган.

Отметим, что одним из основных поставщиков природного газа в Турцию в настоящее время является Россия. Между тем, Эрдоган сегодня объявил о том, что в Чёрном море открыто ещё одно месторождение природного газа.

И таким образом, рыночная цена энергоносителей в открытых месторождениях достигла триллиона долларов. Правда, этот газ ещё не начали добывать.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщал, что проект создания на территории его страны энергетического центра по поставкам в Европу природного газа планируется реализовать в течение года.

По его словам, главы Минэнерго Турции, Туркмении и Азербайджана в свете решений, принятых на саммите 14 декабря в Туркменбаши, в ближайшее время обсудят проект поставок в Европу.

Впрочем, чтобы начать поставки из Туркмении, необходимо построить трубопровод через Каспийское море. Этому проекту не один год, но в 2021 году его реализация была заморожена. И пока нет данных, когда он мог бы возобновиться.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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