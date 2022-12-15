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Антон Куликов

Планы экспансии: Эрдоган хочет "привязать" Европу к Турции с помощью газа из России

Экономика » Сырье » Газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обладает возможностью поставлять в Европу природный газ из России и Туркмении. И Анкара рассматривает такую возможность как весьма перспективную.

Планы экспансии: Эрдоган хочет "привязать" Европу к Турции с помощью газа из России

"Если говорить о том, есть ли у Туркменистана возможность продавать свой природный газ напрямую в Европу или нет, то Турция, конечно, является важным узлом для продажи туркменского газа в Европу. И недавние события с продажей российского природного газа в Европу через нас, и продажа туркменского газа через нас, конечно, будут важным шагом", — сказал Эрдоган журналистам в самолёте по возвращении из Туркмении.

Президент Турции отметил, что для реализации поставок туркменского газа в Европу через Турцию необходимо, "чтобы Ашхабад решил вопрос с Баку".

"Однако, здесь необходимо сделать один шаг. Что это? В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы Туркменистан, как прибрежная территория Каспийского моря, решил этот вопрос с Азербайджаном", — цитирует президента Турции РИА "Новости”.

Рассказал Эрдоган про это, возвращаясь с саммита, в котором также приняли участие президенты Туркмении и Азербайджана. Одним из основных вопросов было сотрудничество в области энергетики.

Туркмения располагает большими запасами природного газа. И очевидна заинтересованность Турции в поставках. Причём, не столько даже для себя, сколько для дальнейшей перепродажи в Европу.

Однако, для этого необходимо строительство трубопровода из Туркмении через Каспийской море в Азербайджан. Проект такого трубопровода существует, однако в 2021 году его реализация была заморожена на неопределённый срок. Срок по словам Эрдогана о том, что Туркмения должна решить этот вопрос с Азербайджаном, существенных подвижек по этому вопросу не произошло.

Что касается поставок российского газа, то напомним, что в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Чёрного моря и Турцию.

Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос. Позже Анкара заявила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться в европейской части страны, а дорожную карту могут разработать до конца года.

Руководство Турции не делает никакого секрета из того, что хотело бы создать в стране газовый хаб, в котором бы сходились поставки из России и Азербайджана. А в перспективе — из той же Туркмении и, может быть, с Ближнего Востока. Не факт, конечно, что с Туркменией получится, как и с Ближним Востоком. Но почему бы не попытаться, поставки из России и Азербайджана уже есть.

В случае реализации этого плана Турция станет важнейшим пунктом снабжения природным газом стран Южной Европы, с выходом в Европу Центральную. Очевидно, Анкара будет стараться реализовать этот план. По крайней мере, сделает всё, что от неё зависит.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы газ деньги бизнес россия турция евросоюз туркмения черное море азербайджан реджеп эрдоган
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