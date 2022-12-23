Новак: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен

Москва выработала ответ на введение Евросоюзом предельной стоимости российской нефти. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Россия намерена остановить поставки нефти и нефтепродуктов тем государствам, которые в договорах будут настаивать на соблюдении потолка цен.

Он также отметил, что власти РФ готовы пойти на сокращение добычи энергетических ресурсов в качестве ответа на санкции.

Как пояснил вице-премьер, уже в начале 2023 года нефтедобыча может уменьшиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин заявил, что установление потолка цен спровоцирует деградацию мировых рынков. Эту инициативу Евросоюза нельзя отнести к числу рыночных мер, указал дипломат.