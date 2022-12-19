Введение Евросоюзом потолка цен на российский газ вызовет деградацию мировых рынков энергетических ресурсов, следует из заявления посла по особым поручениям МИД РФ Юрия Сентюрина.
В интервью РИА Новости он отметил, что инициативу ЕС об установлении предельной стоимости голубого топлива невозможно отнести к числу рыночных мер. По его словам, европейские лидеры отказываются от соблюдения норм международного права, утверждая потолок цен.
"Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, всё это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков", — уточнил Сентюрин.
Как пояснил представитель МИД РФ, санкции Евросоюза повышают неопределённость в мире и оказывают негативное влияние на экономические процессы.
Ранее российский экономист Валентин Катасонов сообщил, что новые ограничения Запада, связанные с поставками российского газа, не смогут разрушить экономику РФ. Он назвал решение о предельной стоимости голубого топлива "харакири" для европейских государств.
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