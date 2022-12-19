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МИД РФ: введение Евросоюзом потолка цен на газ спровоцирует деградацию рынков

Экономика

Введение Евросоюзом потолка цен на российский газ вызовет деградацию мировых рынков энергетических ресурсов, следует из заявления посла по особым поручениям МИД РФ Юрия Сентюрина.

МИД РФ: введение Евросоюзом потолка цен на газ спровоцирует деградацию рынков

В интервью РИА Новости он отметил, что инициативу ЕС об установлении предельной стоимости голубого топлива невозможно отнести к числу рыночных мер. По его словам, европейские лидеры отказываются от соблюдения норм международного права, утверждая потолок цен.

"Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, всё это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков", — уточнил Сентюрин.

Как пояснил представитель МИД РФ, санкции Евросоюза повышают неопределённость в мире и оказывают негативное влияние на экономические процессы.

Ранее российский экономист Валентин Катасонов сообщил, что новые ограничения Запада, связанные с поставками российского газа, не смогут разрушить экономику РФ. Он назвал решение о предельной стоимости голубого топлива "харакири" для европейских государств.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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