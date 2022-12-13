Реалии рынка и энергокризис в Европе может вернуть России статус лидера-экспортёра природного газа в страны Евросоюза, заявили аналитики. По их мнению, политические взгляды европейских чиновников в этом случае повлиять на ситуацию не смогут.
Как подчеркнули обозреватели, цена вопроса миллиарды долларов.
"На карту поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа", — заявили аналитики Bloomberg.
Авторы подчеркнули, что многие политики из Евросоюза поддерживают такую точку зрения на фоне непростой ситуации в Европе с голубым топливом. "География и реалии рынка" диктуют свои условия и они гораздо важнее мнения чиновников, резюмировали аналитики.
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