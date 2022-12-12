ZDF: Германия продолжает закупать российский газ

Германия продолжает импортировать российский газ несмотря на громкие заявления об отказе от энергоресурсов из России, заявили немецкие аналитики. Они подчеркнули, что Берлин покупает голубое топливо у Бельгии, которой его поставляет Москва.

По словам аналитиков, такие поставки не отражаются в европейской статистике как "российские".

"Федеральное правительство говорило, что хочет обойтись без российского газа. Фактически же сжиженный природный газ продолжает поступать из России в Германию", — заявили аналитики ZDF.

Закупаемое Берлином топливо идёт через Бельгию, что значительно увеличивает стоимость энергоносителей. Однако, как подчеркнули аналитики, Берлин готов платить наценку, чтобы не нарушать европейские санкции в отношении России.

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