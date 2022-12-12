Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сербия ответила ФРГ на критику в отношении Косова: ошеломляющий уровень абсурда
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
В ходе боёв в СВО на Украине уничтожена наёмница из США Ребекка Мациоровски
Министр обороны Украины Резников: ВСУ продолжат контратаки с морозами
FOCUS: российская спецоперация на Украине озолотила оружейные концерны Запада
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Вучич назвал 11 декабря самым сложным для него днём на посту президента Сербии
Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё
Боррель: из-за помощи Украине военные запасы ЕС истощились

ZDF: Германия продолжает закупать российский газ

Экономика

Германия продолжает импортировать российский газ несмотря на громкие заявления об отказе от энергоресурсов из России, заявили немецкие аналитики. Они подчеркнули, что Берлин покупает голубое топливо у Бельгии, которой его поставляет Москва.

По словам аналитиков, такие поставки не отражаются в европейской статистике как "российские".

"Федеральное правительство говорило, что хочет обойтись без российского газа. Фактически же сжиженный природный газ продолжает поступать из России в Германию", — заявили аналитики ZDF.

Закупаемое Берлином топливо идёт через Бельгию, что значительно увеличивает стоимость энергоносителей. Однако, как подчеркнули аналитики, Берлин готов платить наценку, чтобы не нарушать европейские санкции в отношении России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская
Кашеварова призвала рыть рвы у домов: Так и не поняли до сих пор что происходит
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Болдырев заявил, что войска ВСУ получат ударный БПЛА с возможностью возвращения
Болдырев заявил, что войска ВСУ получат ударный БПЛА с возможностью возвращения
Последние материалы
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
В ходе боёв в СВО на Украине уничтожена наёмница из США Ребекка Мациоровски
Министр обороны Украины Резников: ВСУ продолжат контратаки с морозами
FOCUS: российская спецоперация на Украине озолотила оружейные концерны Запада
Знак зодиака 12 декабря: знаменитые Стрельцы
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Вучич назвал 11 декабря самым сложным для него днём на посту президента Сербии
Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё
Боррель: из-за помощи Украине военные запасы ЕС истощились
Шмыгаль: повреждены все ТЭС и ГЭС Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников