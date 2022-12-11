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Антон Куликов

WSJ: за 72 часа до ограничения цен на нефть из РФ США пришлось срочно решать проблему

Экономика

Американской администрации за несколько суток до введения потолка цен на российскую нефть пришлось срочно решать неожиданную проблему.

WSJ: за 72 часа до ограничения цен на нефть из РФ США пришлось срочно решать проблему

Вашингтон несколько месяцев продвигал идею введения ограничений. И наконец американцам удалось уговорить Евросоюз. Однако за 72 часа до предполагаемого вступления в силу ограничений США столкнулись с проблемой. А именно — проект отказывалась поддержать Польша.

Разумеется, Варшава не была против потолка цен как такового. Поляки хотели снизить его до 30 долларов за баррель.

"При поддержке украинского президента Владимира Зеленского Польша настаивала на установлении предельного уровня цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель, что должно было резко сократить доходы Кремля. Однако США и другие страны "Большой семёрки" стремились заключить сделку на уровне 60 долларов за баррель", — говорится в статье, опубликованной в The Wall Street Journal (перевод "ПолитРоссия").

По данным американского издания, Польша при обсуждении в Евросоюзе потолка цен попросила дать ей время, чтобы принять решение. И буквально через несколько минут в Варшаве раздался телефонный звонок. Польским руководителям звонили высокопоставленные представители администрации президента США. Которые начали уговаривать поляков поддержать установление предельных цен на уровне 60 долларов за баррель.

Впрочем, далее в материале приводятся данные, которые весьма существенно снижают драматизм произошедшего. В Вашингтоне явно предполагали, что могут столкнуться с некими проблемами при проталкивании плана.

Министр финансов США Джанет Йеллен звонила польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому в День благодарения (24 ноября). Заместитель министра финансов Уолли Адейемо поддерживал связь с польскими коллегами на протяжении всех переговоров, а госсекретарь Энтони Блинкен поднял этот вопрос в кулуарах саммита НАТО в Бухаресте.

Но лишь в "самый последний момент", как уверяет The Wall Street Journal, им удалось уговорить Варшаву дать добро на реализацию плана по ограничению цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Заметим, что и это выглядит как драматизация происходивших событий. У США достаточно "аргументов", чтобы сломить любую оппозицию своим планам. А потому едва ли полякам дали бы сорвать план, над которым Вашингтон работал несколько месяцев.

Отметим, в России неоднократно заявляли, что не будет поставок нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие потолок цен. На данный момент ограничения поддерживают Евросоюз, США, Австралия, Великобритания, Канада, Япония.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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