Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
GT: в Европе нарастает чувство страха из-за кризисов и абсолютного упадка
Foreign Policy: у европейцев есть оружие, но они не войны
Пушилин: Киев не отдаёт приказы на отход ВСУ даже в бесперспективных случаях
Эпидемиолог Чумаков: свиной грипп не станет менее опасным
Военкор Котенок: осталось четыре километра до вытеснения ВСУ из Марьинки
Пушилин: ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Павловки
Гусев о потолке цен на нефть РФ: спрос упадёт — Европа сядет греться у костра
Венгрия "разморозила" цены на бензин из-за антироссийского нефтяного эмбарго
Newsweek: энергетическая инфраструктура Украины рухнет к концу года

GT: потолок цен обернётся против ЕС, ведь у России есть другие покупатели нефти

Экономика

Потолок цен на российскую нефть обернётся против Европы, ведь у Москвы есть другие покупатели энергетических ресурсов. Об этом пишет Global Times.

GT: потолок цен обернётся против ЕС, ведь у России есть другие покупатели нефти

По информации издания, Россия продолжит поставлять топливо в КНР и Индию. В статье сказано, что сотрудничество с этими странами позволит Москве заполнить пробел на нефтяном рынке.

"Также РФ может нивелировать последствия санкций, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а из них в Европу", — приводит газета комментарий аналитика Цуя Хэна.

В материале отмечается, что европейским лидерам уже следует думать, чем заменить российские энергоресурсы. Как пояснили китайские эксперты, Евросоюзу придётся закупать нефть у Лондона и Вашингтона, которые реализуют топливо по высокой стоимости.

Аналитики считают, что Европа допустила серьёзную ошибку, установив потолок цен, нарушающий рыночные принципы нефтяной отрасли. Это приведёт к усугублению экономического и энергетического кризисов в ЕС, подчёркивается в публикации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
Последние материалы
Пушилин: Киев не отдаёт приказы на отход ВСУ даже в бесперспективных случаях
Эпидемиолог Чумаков: свиной грипп не станет менее опасным
Военкор Котенок: осталось четыре километра до вытеснения ВСУ из Марьинки
Пушилин: ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Павловки
Гусев о потолке цен на нефть РФ: спрос упадёт — Европа сядет греться у костра
Венгрия "разморозила" цены на бензин из-за антироссийского нефтяного эмбарго
Newsweek: энергетическая инфраструктура Украины рухнет к концу года
Арестович об ударах РФ по инфраструктуре: Запад вводит санкции, мы — постим мемы
Блинкен об ударах по РФ: США не поощряют Киев, но продолжат поставлять оружие
Небензя: к переговорам по Украине готовы все, кроме Запада и киевского режима
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников