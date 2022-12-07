GT: потолок цен обернётся против ЕС, ведь у России есть другие покупатели нефти

Потолок цен на российскую нефть обернётся против Европы, ведь у Москвы есть другие покупатели энергетических ресурсов. Об этом пишет Global Times.

По информации издания, Россия продолжит поставлять топливо в КНР и Индию. В статье сказано, что сотрудничество с этими странами позволит Москве заполнить пробел на нефтяном рынке.

"Также РФ может нивелировать последствия санкций, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а из них в Европу", — приводит газета комментарий аналитика Цуя Хэна.

В материале отмечается, что европейским лидерам уже следует думать, чем заменить российские энергоресурсы. Как пояснили китайские эксперты, Евросоюзу придётся закупать нефть у Лондона и Вашингтона, которые реализуют топливо по высокой стоимости.

Аналитики считают, что Европа допустила серьёзную ошибку, установив потолок цен, нарушающий рыночные принципы нефтяной отрасли. Это приведёт к усугублению экономического и энергетического кризисов в ЕС, подчёркивается в публикации.