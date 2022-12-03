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G7 и Австралия поэтапно откажутся от российской нефти

Экономика

Страны G7 и Австралия подтвердили, что намерены поэтапно отказаться от импорта российской нефти. Речь идёт о поставках сырого чёрного золота на внутренний рынок государств.

G7 и Австралия поэтапно откажутся от российской нефти

Кроме того, "Большая семёрка" и австралийские власти хотят прекратить закупать российские нефтепродукты.

"Это обязательство остаётся неизменным после введения политики ценового предела. Вместо этого политика ценового предела нацелена на то, чтобы позволить нашим поставщикам услуг поддерживать поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны", — заявили представители коалиции на брифинге.

Кроме того, они призвали партнёров поддержать решение о потолке цен на российские энергоресурсы. По мнению западных представителей, это позволит сохранить рынок стабильным, но сократить доходы России от продажи чёрного золота.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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